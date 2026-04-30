Нужно ли проверяться на рак, если нет жалоб: ответ онколога

Здоровым людям без жалоб не нужно регулярно обращаться к онкологу. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Дмитрий Мироненко. При этом он подчеркнул важность профилактических проверок. Речь идёт о так называемом онкоскрининге — комплексе исследований для раннего выявления заболеваний.

Такие обследования проводят врачи разных специальностей. Осмотры кожи выполняет дерматолог, гинеколог делает мазки и кольпоскопию, а терапевт проводит диспансеризацию. Если у пациента выявляют повышенные риски, назначается дополнительная диагностика, чтобы подтвердить или исключить заболевание.

Существуют и обязательные проверки по возрасту.

«Это мазок на онкоцитологию шейки матки, он делается с 18 лет один раз каждые три года, маммография, которая выполняется в возрасте 40-55 лет один раз в два года, а с 55 лет — ежегодно, анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который следует делать с 45 лет один раз в пять лет», — заявил Мироненко РИА «Новости».

Также рекомендуется сдавать анализ кала на скрытую кровь: с 40 до 64 лет — раз в два года, после 65 — ежегодно.

Кстати, в России предложили создать «зелёный коридор» для пациентов с подозрением на рак, поскольку нынешняя процедура часто затягивается из-за бюрократии, что недопустимо при онкологических заболеваниях, где время играет решающую роль.