Больная раком ведущая Гурвич раскритиковала совет жить одним днём

Американская телеведущая и писательница Аннабелль Гурвич, столкнувшаяся с четвертой стадией рака легких, решила публично осадить доброжелателей. В интервью радиостанции WTOP она заявила, что многие популярные советы для пациентов с онкологией не только бесполезны, но и раздражают.

Больше всего женщину возмущает призыв «жить одним днём». По мнению автора, эта избитая фраза лишь добавляет давления, вместо того чтобы приносить облегчение. Вместо попыток сделать каждое мгновение последним, она предпочитает просто полноценно проживать будни.

Также Гурвич не приемлет терминологию «борьбы» и «смелости», которую часто навязывают заболевшим.

«Когда ты узнаешь о диагнозе, люди говорят, что ты смелая и что ты боец, а я не всегда чувствую себя смелой или бойцом», — призналась знаменитость.

Подобный лексикон заставляет Анну чувствовать себя самозванкой, будто она обязана соответствовать искусственному образу супергероя. Когда реальность не совпадает с ожиданиями окружающих, это лишь усиливает моральный дискомфорт.

Интересно, что сам недуг писательница обнаружила совершенно случайно. У неё отсутствовали характерные симптомы заболевания, поэтому страшный диагноз стал сюрпризом во время обычного тестирования на коронавирус в 2020 году.

Теперь знаменитость надеется, что общество пересмотрит подход к общению с людьми, столкнувшимися с тяжёлым испытанием. Она призывает отказаться от клише и проявлять больше искренности, чем «полезных» банальностей.

