Калеффи заявила, что рак станет лидером по показателю смертности к 2030 году

Рак в ближайшие годы может занять первое место среди причин смерти. Такую информацию привела доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи, пишет РИА «Новости».

Эксперт уточнила, что в ряде регионов, в том числе в странах Латинской Америки, власти выделяют недостаточно средств на профилактику, диагностику и лечение. Она пояснила, что лучшие показатели демонстрируют государства с выстроенной системой онкологической помощи, где работают профильные центры и действуют программы раннего выявления. По её словам, это напрямую влияет на уровень смертности.

«Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдёт смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе», — отметила Калеффи.

Специалист также добавила, что одной из ключевых проблем ближайших лет станет неравный доступ к диагностике и терапии. Она считает, что ситуацию могут изменить программы профилактики, если их внедрят на системном уровне.

