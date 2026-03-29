Женщина узнала о раке 4-й стадии после «пустякового симптома»

На ранней стадии развития рака поджелудочной железы часто возникают нарушения в работе кишечника, предупреждают врачи. Проблема появляется неожиданно и во многих случаях сопровождается усталостью, слабостью и потерей аппетита, сообщает Daily Mail.

Издание приводит историю 53-летней жительницы Англии Сары Уильямс. Женщина обратилась к врачу с жалобами на кишечник, но получила лишь рекомендацию купить в аптеке слабительное. Позже она заметила пожелтение белков глаз, что заставило её записаться на компьютерную томографию.

Диагноз «рак поджелудочной железы» был поставлен на следующий день после обследования. Сара призналась, что хотя внутренне и подозревала неладное, услышать такое было шоком, ведь изначально она обратилась к врачам с «пустяковым симптомом».

Женщине провели тяжёлую операцию по удалению опухоли и начали химиотерапию. Но из-за резкого ухудшения анализов крови лечение пришлось прервать. Позднее врачи нашли у Сары крупный абсцесс печени, а метастазы успели затронуть лёгкие и другие органы. Сейчас Уильямс собирает деньги на платную медицину, чтобы не ждать в очередях британской государственной системы. Только так она сохраняет надежду на выздоровление и продолжает бороться за жизнь.

Ранее сообщалось, что ночная потливость и бессонница могут оказаться ранними признаками онкологических заболеваний. Специалисты отмечают, что сильное потоотделение во сне и стойкие нарушения сна не всегда напрямую связаны с раком и могут объясняться другими причинами. Тем не менее медики призывают не игнорировать резкие и необъяснимые изменения в самочувствии, а при их появлении обращаться к врачу для полного обследования.