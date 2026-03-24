Названы два признака рака, которые проявляются только ночью

Ночное обильное потоотделение и бессонница могут сигнализировать об онкологических заболеваниях. Об этом пишет издание Surrey Live со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.

«Специалисты Cancer Research UK отмечают, что бессонница и сильное потоотделение ночью могут быть симптомами заболевания», — говорится в материале.

Такие проявления не всегда связаны с онкологией и могут возникать по другим причинам. Однако специалисты рекомендуют не игнорировать резкие изменения в самочувствии. При появлении необычных или внезапных симптомов врачи советуют обратиться за медицинской помощью для обследования и уточнения причин. Отмечается, что в некоторых случаях такие признаки могут быть связаны, в частности, с лимфомой — заболеванием, относящимся к группе злокачественных новообразований лимфатической системы.

