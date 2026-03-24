Минус 50% сперматозоидов: Мужчинам объяснили, как два часа в бане бьют по шансам на отцовство

Мужское репродуктивное здоровье зависит от температурного режима. Сперматозоиды созревают в особых условиях: им требуется на 2–3 градуса ниже температуры тела, поэтому мошонка расположена вне брюшной полости. Регулярные походы в парную могут нарушить этот тонкий биологический процесс.

Исследования показывают, что при перегреве снижается концентрация сперматозоидов, их подвижность и увеличивается доля клеток с повреждённой ДНК. Ольга Уланкина Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Серьёзное воздействие тепла может спровоцировать снижение выработки тестостерона. Исследования подтверждают: пребывание в сауне в течение 2 часов 24 минут каждые две недели способно сократить количество активных сперматозоидов почти на 50%.

При этом разовый поход в баню не несёт глобальной угрозы. Негативные эффекты обычно обратимы, так как сперматогенез полностью обновляется за 2–3 месяца. Опасность представляет именно регулярный, систематический перегрев.

Врачи советуют мужчинам, планирующим зачатие, пересмотреть свои банные привычки. Стоит ограничить частоту визитов в парилку или сократить время пребывания в жаре минимум за несколько месяцев до предполагаемой беременности партнёрши.

Умеренность — главный критерий безопасности. Эпизодическое посещение сауны не навредит здоровью, тогда как систематическое злоупотребление тепловыми процедурами может стать барьером на пути к отцовству.

Напомним, что Минздрав планирует отправлять мужчин, которые часто посещают бани, на исследование качества спермы и последующую консультацию врача-уролога. Мера направлена на сохранение и улучшение репродуктивного здоровья мужчин, выявление возможных нарушений на ранних стадиях.