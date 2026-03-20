Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья мужчин в России

В России установили возраст репродуктивного здоровья мужчин, это следует из новых рекомендаций Минздрава. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С учётом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет», — уточняет агентство.

Документ утвердили в феврале 2026 года. В нём указали, что мужчины сохраняют способность к зачатию после полового созревания, однако с возрастом вероятность рождения ребёнка снижается. В министерстве отметили, что речь идёт о медицинских рекомендациях в рамках диспансеризации.

В тексте подчёркивается, что мужское бесплодие часто выявляют у пациентов без выраженных жалоб. Поэтому системе здравоохранения важно проводить профилактическую работу и регулярные обследования.

Отдельно в рекомендациях говорится о влиянии возраста на результаты. При возрасте будущего отца старше 35 лет вероятность рождения живого ребёнка снижается примерно в два раза даже при использовании ЭКО. Также отмечается, что у детей от возрастных отцов чаще фиксируют отклонения по состоянию здоровья.