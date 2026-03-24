Любителей саун в России обяжут сдавать спермограмму при диспансеризации

Минздрав России выпустил методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. В документе, в частности, указано, что мужчины, которые в анкете сообщат о регулярном посещении бань, саун и других мест с повышенной температурой, будут направлены на исследование качества спермы.

Согласно правилам, пациент проходит первый этап диспансеризации, заполняя анкету, в которой есть вопрос о посещении мест с высокой температурой. При положительном ответе мужчину направляют на второй этап — базовое исследование качества спермы (спермограмму) и последующую консультацию врача-уролога.

«При ответе «Да» на вопросы анамнестической анкеты № 1 [посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?] пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», — говорится в документе.

Мера направлена на сохранение и улучшение репродуктивного здоровья мужчин, выявление возможных нарушений на ранних стадиях.

