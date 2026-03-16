16 марта, 14:08

На Урале извращенец получил 12 лет колонии после «отдыха» с 8 школьниками в сауне

Обложка © Life.ru

Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил мужчину, который затащил 11-летнего мальчика и его друзей в сауну, к 12 годам колонии особого режима, сообщает URA.ru. По данным издания, его признали виновным в развратных действиях и незаконном обороте порнографии с несовершеннолетними.

Задержали преступника весной прошлого года в сауне с восемью подростками, в его телефоне нашли фотографии голых детей. Месяцами он втирался им в доверие, представляясь сотрудником модельного агентства. Родители узнали о новом знакомом от одного из мальчиков и обратились в полицию. В ходе расследования также было доказано, что в конце 2021 года мужчина через переписку уговорил ребёнка до 14 лет прислать ему интимные фото.

«Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью в сфере компьютерных технологий, связанной с ремонтом и эксплуатацией компьютеров, установкой ПО и выхода в Сеть на девять лет 11 месяцев 25 дней», — уточнили в суде.

Ранее в Петербурге арестовали семейную пару, которую подозревают в тяжких преступлениях против собственных детей. Жертвами стали две сестры и их семилетний брат. 36-летний мужчина и его 35-летняя жена отправлены в СИЗО. Их обвиняют в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографии.

Борис Эльфанд
