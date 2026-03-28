Болезненность в правом плече может указывать на смертельный недуг

Рак печени может протекать без видимых симптомов, поэтому часто люди обращаются в больницу, когда заболевание находится уже в запущенной стадии. Однако выявить недуг можно по ранним признакам, например, по боли в правом плече. Об этом пишет Mirror.

«Рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиирущую или фантомную боль, когда дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости. Это происходит потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела», — рассказала Иржи Кубеша, онколог и глава медицинского Центра протонной терапии в Праге.

Медик предупредила, что пациенты зачастую не обращают внимание на странные боли в плече, особенно если не было травмы. По словам доктора, не следует игнорировать подобные сигналы организма, ведь в борьбе с раком важна каждая минута.

