Болезненность в правом плече может указывать на смертельный недуг
Mirror: Боль в правом плече может оказаться симптомом рака печени
Обложка © freepik
Рак печени может протекать без видимых симптомов, поэтому часто люди обращаются в больницу, когда заболевание находится уже в запущенной стадии. Однако выявить недуг можно по ранним признакам, например, по боли в правом плече. Об этом пишет Mirror.
«Рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиирущую или фантомную боль, когда дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости. Это происходит потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела», — рассказала Иржи Кубеша, онколог и глава медицинского Центра протонной терапии в Праге.
Медик предупредила, что пациенты зачастую не обращают внимание на странные боли в плече, особенно если не было травмы. По словам доктора, не следует игнорировать подобные сигналы организма, ведь в борьбе с раком важна каждая минута.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.