Эксперты рассказали, как отличить головную боль от симптома опухоли мозга

Головные боли по утрам могут указывать на опухоль головного мозга. Об этом сообщает издание Daily Mirror. Информацию предоставили эксперты благотворительной организации Brain Tumour Charity.

По данным специалистов, головная боль при опухоли мозга может усиливаться по утрам и не проходить после приёма обезболивающих. Такие боли часто связаны с повышенным внутричерепным давлением. Эксперты отметили, что симптомы могут нарастать постепенно и отличаться от привычных ощущений.

Кроме боли, эксперты обращают внимание на сопутствующие признаки. Среди них тошнота без очевидной причины, особенно в утренние часы, а также головокружение. Также возможны нарушения координации, слабость или онемение в одной части тела.

Специалисты уточнили, что подобные симптомы могут развиваться постепенно и маскироваться под другие заболевания. Это осложняет раннюю диагностику, несмотря на важность своевременного выявления болезни.

