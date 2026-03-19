Гной, боль и шаг до слепоты: Забытый стоматологами предмет чуть не отправил москвичку на тот свет

В носовой пазухе жительницы Москвы обнаружили гной и инородное тело спустя полгода после удаления зуба. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, девушке потребовалась срочная операция, чтобы избежать тяжёлых последствий — врачи опасались за её зрение и риск абсцесса мозга.

Забытый столичными стоматологами предмет привёл к гаймориту и операции.

Неприятная история произошла с 36-летней жительницей Москвы. Женщина обратилась в платную клинику с проблемой кисты, которая образовалась у неё на верхней челюсти. Стоматологи провели операцию: убрали кисту вместе с гноем, удалили сам зуб, а освободившееся место в кости закрыли специальной губкой.

Прошло полгода, и у пациентки появились симптомы гайморита, который никак не проходил. Анна пошла на обследование — снимок КТ показал, что её правая пазуха забита гноем до отказа. Инфекция к тому моменту уже перекинулась за переносицу и оказалась совсем рядом с глазницами. Врачи сказали: если ничего не делать, женщина могла ослепнуть.

Как выяснилось, виновником проблем стал посторонний предмет, оставшийся в организме. Анна поделилась: хирург, который потом её оперировал, пояснил — та губка, которую стоматологи поставили в кость после удаления зуба, со временем превратилась в рассадник инфекции. Женщину положили в московскую больницу, сделали операцию: почистили пазуху и достали инородное тело. В стационаре пациентка провела пять суток — ей кололи антибиотики через капельницы. Сейчас москвичка долечивается дома и чувствует себя хорошо.

Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ выяснили у врачей, какие риски несёт запущенная форма гайморита. По словам специалистов, отсутствие адекватного лечения способно привести к пневмонии вследствие попадания гноя в дыхательные пути, а также к разрушению верхнечелюстной кости. Наибольшую опасность представляет перемещение инфекции в черепную полость — это чревато развитием менингита либо абсцесса мозга, что может закончиться смертью пациента.

