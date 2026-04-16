Стыдно даже врачу: почему российские женщины боятся гинекологов больше, чем самого диагноза

Россиянки всё реже посещают гинекологов, и дело не в беспечности. Психолог Екатерина Кольцова назвала истинную причину: она в тревожном мышлении, которое блокирует визит к врачу.

Кольцова выделила два ключевых страха, рассказывает 360.ru. Первый — боязнь обнаружить проблему и столкнуться с необходимостью лечения. Второй — опасение, что обследование ничего не покажет, а время и деньги потрачены зря.

Для многих женщин дополнительный барьер создаёт стыд. Старшее поколение воспитывали с установкой — интимные зоны нельзя показывать никому. Эта табуированность распространяется даже на медицинские осмотры.

При этом молодёжь до 25 лет демонстрирует более открытое отношение. Девушки охотнее идут к маммологу, а мужчины — на колоноскопию, чем их родители.

Ранее Life.ru сообщал, что за десять лет доля россиянок 18–45 лет, которые ежегодно посещают гинеколога, упала с 76% до 58%. При этом растёт число тех, кто идёт к врачу только при появлении симптомов — с 14% до 24%. Женщины всё чаще откладывают профилактические визиты и обращаются за помощью, когда проблема уже проявилась.