Как выявить бесплодие: Гинеколог составила полный список анализов для женщин и мужчин

На одну тысячу россиянок репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет) приходятся 7,8 женщины с бесплодием. Такую цифру привели в Минздраве. Как понять, что пора к репродуктологу, и какие сдать анализы — не только дамам, но и их партнёрам, — Life.ru рассказала гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Главный маркер: если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни без контрацепции, то пора обследоваться.

Если через год регулярной половой жизни с одним партнёром и без использования контрацепции беременность не наступила, врач может порекомендовать обследования, которые помогут исключить или подтвердить бесплодие. Для женщин старше 35 лет этот срок сокращается до шести месяцев. При этом диагноз «бесплодие» ставят только после того, как оба партнёра прошли необходимое обследование. Ольга Уланкина Гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест»

Какие анализы сдать женщинам

1. АМГ Женщинам в первую очередь важно оценить овариальный резерв — запас яйцеклеток в яичниках, который формируется с рождения и не восполняется. Главный маркер — антимюллеров гормон (АМГ), который можно сдавать в любой день цикла. Низкие значения прямо говорят об истощении яичников.

2. Гормональный фон На 2–5-й день цикла проверяют фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ) гормоны, которые управляют работой яичников, а также пролактин (его избыток подавляет овуляцию) и гормоны щитовидной железы. На 21–23-й день — прогестерон, чтобы подтвердить, что овуляция была. По показаниям могут назначить исследование уровня эстрадиола, общего тестостерона, 17-гидроксипрогестерона, исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ).

3. Мазок В ходе обследования также берут мазок из влагалища и измеряют уровень pH его слизистой. Это нужно, чтобы исключить или выявить и вылечить инфекции, воспаления и бактериальный вагиноз, которые могут привести к бесплодию.

4. УЗИ На этапе подготовки к беременности может потребоваться УЗИ органов малого таза. Как правило, могут рекомендовать пройти дважды за цикл, чтобы оценить структуру яичников, количество антральных фолликулов, рост доминантного фолликула, а также исключить миомы, полипы или эндометриоз, которые могут помешать наступлению беременности.

5. Проверка маточных труб Если все показатели в порядке, следующий шаг — проверка проходимости маточных труб. Для этого проводят гистеросальпингографию с рентген-контрастом либо соногистеросальпингографию с ультразвуковым контролем.

Какие анализы сдать мужчинам

1. Спермограмма Мужчинам прежде всего назначают спермограмму: в ней оценивается концентрация, подвижность и форма сперматозоидов.

2. Гормоны Гормональная панель для мужчины включает ФСГ и ЛГ, общий и свободный тестостерон, пролактин и ТТГ, а также ингибин В — более тонкий маркер функции клеток, отвечающих за производство сперматозоидов.

3. Фрагментация ДНК сперматозоидов Это исследование нужно, так как высокий процент повреждённой ДНК часто приводит к невынашиванию и неудачам ЭКО, даже при нормальной спермограмме.

4. Кариотипирование Этот анализ сдают оба партнёра — он позволяет исключить генетические причины бесплодия. Исследование показывает, нет ли хромосомных перестроек, транслокаций или мозаицизма, которые внешне никак себя не проявляют, но могут привести к бесплодию или невынашиванию беременности. Направление на кариотипирование даёт репродуктолог или генетик. Особенно актуален этот анализ для пар с длительным бесплодием неясного происхождения, несколькими неудачными попытками ЭКО или случаями ранних потерь беременности в анамнезе.

Влияют ли антидепрессанты на фертильность

Сегодня многие россияне проходят лечение антидепрессантами. По словам Уланкиной, эти препараты могут влиять на фертильность.

«Некоторые препараты способны повышать уровень пролактина, что у женщин подавляет овуляцию, а у мужчин снижает тестостерон и либидо. У мужчин на фоне длительного приёма может снижаться концентрация и подвижность сперматозоидов, а также расти фрагментация их ДНК. У женщин возможны сбои менструального цикла и ановуляторные циклы», — заключила Уланкина.