Рак кишечника и бесплодие: Чем опасен кипяток из пластикового чайника

Пластиковые электрочайники могут выделять до трёх миллиардов вредных наночастиц микропластика в воду при каждом использовании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование учёных из Квинслендского университета.

Даже один цикл кипячения в новом приборе приводит к попаданию огромного количества полимеров в напиток. При первом использовании в одном миллилитре жидкости оказывается около 12 миллионов частиц — в стандартной чашке чая их число достигает пугающих значений.

Доктор Элвис Окоффо, возглавивший научную работу, подчеркнул, что привычный ритуал приготовления горячих напитков стал для миллионов людей источником ежедневного контакта с синтетическими загрязнениями. Даже после 150 циклов работы интенсивность выделения пластика остаётся высокой: в каждой порции воды сохраняется не менее 205 миллионов частиц.

Учёные предупреждают о долгосрочных последствиях накопления пластика в организме, связывая его с развитием онкологических заболеваний кишечника и нарушениями репродуктивной функции. Существуют опасения, что микрочастицы способны проникать внутрь клеток, меняя их нормальное функционирование, что особенно опасно для детского организма.

Исследователи также выяснили, что жёсткая водопроводная вода снижает уровень загрязнения благодаря минеральным отложениям, создающим защитный слой. Обычное споласкивание нового прибора проблему не решает, а многократное кипячение со сливом воды — снижает.

