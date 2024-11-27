Учёные выяснили, что кухонная утварь из чёрного пластика может вызвать рак

Недавние исследования учёных привлекли внимание к потенциальной опасности кухонных аксессуаров из чёрного переработанного пластика. Лопатки и контейнеры для еды могут содержать вредные химические вещества, включая антипирены, которые при нагревании способны проникать в пищу. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), подчёркивая, что регулярное использование таких изделий может повышать риск онкологических заболеваний.

Антипирены, добавляемые в чёрный пластик, часто получаются из переработанных электронных отходов, таких как старые телевизоры и компьютеры. Эти вещества плохо связываются с полимерами пластика, что облегчает их попадание в пищу при нагревании. Меган Лю, соавтор исследования, советует избегать покупки таких кухонных принадлежностей, поскольку их длительное использование может привести к накоплению токсинов в организме.

Помимо угрозы рака, накопление токсических химических соединений может спровоцировать гормональные сбои, проблемы с фертильностью, а также негативно повлиять на мозг и нервную систему. Особенно уязвимы дети, так как их организмы находятся в стадии активного развития. Исследователи предупреждают, что токсины могут вымываться из детских игрушек и попадать в слюну, если ребёнок берёт их в рот.

«Наше исследование выявило, что использование чёрного пластика в повседневных предметах связано с увеличением риска для здоровья из-за неизвестного состава и уровня токсичности. Даже если такие материалы кажутся безопасными, их долгосрочное воздействие может привести к серьёзным последствиям», — комментирует Меган Лю, специалист по науке и политике из организации Toxic-Free Future.

В 2021 году агентство по охране окружающей среды США запретило антипирен дека-БДЭ из-за его связи с раком и другими заболеваниями. Однако изделия из переработанных электронных отходов не раскрывают полный состав, что затрудняет оценку их безопасности.

Эксперты советуют отказаться от использования кухонной утвари из чёрного пластика и, если такие предметы уже есть в вашем доме, утилизировать. Для разогрева пищи лучше использовать контейнеры из стекла или керамики. Для безопасного приготовления рекомендуется выбирать материалы, которые не выделяют токсичных веществ при нагревании, такие как дерево или нержавеющая сталь, .