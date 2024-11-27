Диетолог Ахуньянова: Неправильное питание и ожирение увеличивают риск рака

Терапевт и диетолог Регина Ахуньянова рассказала о факторах, которые могут существенно повысить риск развития рака. По её словам, частое употребление продуктов с большим количеством сахара, жиров и консервантов, таких как колбасы, сосиски, печенье и газировка, может повысить риск рака. В них мало питательных веществ, зато много химических добавок.

Особое внимание врач уделила проблеме ожирения. Она объяснила, что избыточный вес — это не просто эстетическая проблема, но и серьёзный фактор, который увеличивает шансы на развитие онкологических заболеваний. «Ожирение — это не только косметический дефект, это серьёзное нарушение обмена веществ. С избыточным весом могут быть связаны 13 видов рака», — объяснила она в своём телеграм-канале. Среди них — рак молочной железы, толстого кишечника, эндометрия и другие.

Терапевт напомнила, что ожирение повышает уровень воспаления в организме, а также нарушает обмен гормонов, что создаёт благоприятную среду для развития опухолей. В то же время, как подчеркнула врач, поддержание нормального веса и регулярное физическое движение существенно снижают этот риск.

«Когда люди соблюдают режим питания, включают в рацион больше овощей, фруктов, клетчатки, белков растительного происхождения, отказываются от избыточного сахара и жиров, это уже делает их жизнь более безопасной с точки зрения профилактики рака», — отметила Регина Ахуньянова.

Однако, как добавила врач, важно помнить, что нет единой универсальной формулы защиты от онкозаболеваний. Каждое тело индивидуально, и для того, чтобы минимизировать риски, важно подходить к профилактике комплексно, учитывая все факторы, влияющие на здоровье.

Также Ахуньянова подчеркнула, что кроме правильного питания, важно вести здоровый образ жизни: избегать вредных привычек, регулярно проверяться у врачей и заботиться о психическом здоровье. Врач отметила, что профилактика опухолей требует комплексного подхода и учета всех факторов, которые влияют на здоровье. «Не ждите, что рак поразит вас только по наследству. Применяя профилактические меры, вы значительно снижаете риски», — заключила Регина Ахуньянова.