Минздрав пересчитал россиянок с бесплодием — 7,8 случая на тысячу женщин

В России 7,8 на одну тысячу женщин репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет) страдают бесплодием. Такую цифру привели в Министерстве здравоохранения, передаёт РИА «Новости».

За последние годы этот показатель незначительно колебался: от минимума в 6,4 случая в 2012 году до пикового значения в 8,5 случая в 2017 и 2019 годах. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина отметила, что в последнее десятилетие распространение бесплодия в стране остаётся стабильным.

Она заключила, что доля лечения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий увеличивается, и подчеркнула: медицина предлагает эффективные методы помощи пациентам с этой проблемой.

Ранее сообщалось, что доступность ЭКО по ОМС в столице за шесть лет выросла более чем вдвое — с 5 тысяч процедур в 2019 году до более чем 10 тысяч в 2025-м, а в 2026 году эту меру поддержки смогут получить ещё почти 12 тысяч жительниц. Право на бесплатную процедуру имеют пары с диагнозом «бесплодие», женщины с генетическими патологиями, а также одинокие женщины.