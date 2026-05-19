В США начали проводить спермогонки во благо мужского здоровья

В Сан-Франциско появился биотех-стартап Sperm Racing, который превращает проверку мужской фертильности в соревнование. Компания устраивает гонки сперматозоидов на микроскопических дорожках и подаёт это как способ привлечь внимание к проблеме снижения мужского репродуктивного здоровья.

Идея выглядит как интернет-шутка, но вокруг неё уже строят бизнес. По данным The New York Times, стартап оценивается в $50 млн, проводит заезды с участием студентов, стримеров и инфлюенсеров, а также продаёт товары, связанные с мужским здоровьем.

Сама технология частично опирается на методы, используемые в репродуктивной медицине. Образцы очищают в центрифуге, затем помещают в микрофлюидные дорожки длиной около 3,8 мм. Среду внутри них делают похожей на условия в репродуктивной системе, а движение клеток отслеживает компьютерное зрение.

Основатели объясняют проект просто: сперматозоиды с хорошей подвижностью могут быть одним из маркеров общего состояния здоровья.

«Мы превращаем здоровье в соревнование», — заявил один из создателей Sperm Racing Эрик Чжу.

При этом у проекта есть и очевидная медийная сторона. Команда активно превращает заезды в ролики для соцсетей, а вокруг участников строит драматургию почти как в спортивных трансляциях. В какой-то момент компания даже планировала «Кубок мира» с участниками из 128 стран.

Авторы материала отмечают, что стартап оказался на стыке сразу нескольких трендов: тревоги из-за мужского бесплодия, культуры биохакинга, интернет-шоу и новой маскулинной эстетики Кремниевой долины.

Позже компания решила смягчить образ и уйти от слишком грубых шуток. Вместо названия Sperm Racing команда начала склоняться к более нейтральному Biomarker Sports: идея теперь шире — не только гонки сперматозоидов, но и соревнования по разным показателям здоровья.

Пока главный вопрос остаётся открытым: станет ли такой формат реальным инструментом для разговора о фертильности или останется ярким контентом на грани науки, маркетинга и шоу.

Ранее Life.ru писал, что подогрев сидений и телефон снижают качество спермы. На способность к зачатию влияют и повседневные факторы, о которых многие не задумываются. При гиподинамии страдает кровообращение в органах малого таза, а интенсивные тренировки, особенно сопровождающиеся перегревом и обезвоживанием, вызывают стресс для организма, что также отражается на качестве спермы.