Главный уролог Минздрава предупредил, что рак простаты постепенно молодеет

Рак предстательной железы начали всё чаще выявлять у мужчин более молодого возраста. Об этом сообщил главный уролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь, пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, медики фиксируют постепенное «омоложение» заболевания. В связи с этим вопрос ранней диагностики становится всё более важным.

Главный уролог Минздрава рекомендовал мужчинам после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у специалиста. По его словам, это позволит оценить наследственные факторы риска и определить, как часто человеку нужно проходить дальнейшее наблюдение. Пушкарь также обратил внимание на важность раннего выявления болезни. Он подчеркнул, что своевременная диагностика помогает заметить изменения ещё до появления серьёзных симптомов.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила о вирусной природе значительной части онкологических заболеваний. По её словам, многие виды рака возникают не из-за наследственности, а после заражения опасными инфекциями. Специалист рассказала, что вирус папилломы человека способен провоцировать рак шейки матки, а также опухоли слизистых оболочек рта и половых органов.