Не по наследству, а от партнёра: Онколог раскрыла правду о вирусной природе рака в 60% случаев

Природа происхождения большинства видов рака — вирусная. Это значит, что далеко не все онкологические патологии наследуются в ходе генетики. Многие виды опухолей люди приобретают в результате того, что заражаются вирусным заболеванием от других. Об этом Life.ru рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По словам эксперта, существуют особо опасные инфекции, которые при попадании в организм человека, заставляют клетки бесконтрольно делиться. Все раки слизистой на генитальной и аногенитальной областях, а также опухоли в слизистой полости рта (губа, слюнная железа, язык, щека) связаны с вирусом папилломы человека, который передаётся как обычным половым контактом, так и оральным путём.

«К сожалению, барьерные контрацептивы не являются преградой от указанного вида инфекции, поэтому она спокойно проникает в микротрещины, затем внедряется в клетку слизистой генитальной, аногенитальной области или слизистой ротовой полости и заставляет клетки неправильно делиться. На следующем этапе происходит вырабатывание онкобелков — они приводят к развитию рака», — добавила специалист.

Огромная проблема состоит в том, что сами люди не понимают, что, имея вирус папилломы человека, они являются носителями очень опасной инфекции и заразны для своих половых партнёров. Ситуация осложняется и моментами, когда на приёме некомпетентные врачи доносят информацию о том, что обнаружили в анализе такой вирус, но сообщают подобное вскользь и не заостряют внимание пациента на данном моменте. Не так редки случаи, когда те же самые медики даже убеждают человека в том, что эффективного лечения здесь не существует. Это совершенно не так, отмечает Пурцхванидзе. Вирус папилломы лечится, но своим заболеванием нужно заниматься, а также понимать, что именно он запускает механизм возникновения рака, провоцируя деление клеток.

«Указанную инфекцию можно поставить на один ряд с ВИЧ и гепатитом. Не все понимают, что человек, являющийся её носителем, несёт ответственность за жизнь других людей. Есть много случаев, когда мужчины с вирусом папилломы человека заражали женщин, которые потом заболевали раком шейки матки и умирали. Вот так проявляет себя приобретённая онкология», — уточняет собеседница Life.ru.

Каждый человек должен регулярно сдавать анализы на ВИЧ, гепатит и вирус папилломы. Это три вируса, которые провоцируют рак. Если у человека определяется один из вышеуказанных маркеров, то нужно понимать, что у него есть все основания заболеть онкологией.

В 60% случаев рак у людей является приобретённым так же, как и сифилис. Как правило — из-за соответствующего образа жизни (наркотики, частая смена половых партнёров). Необходимо подчеркнуть, что в отдельную группу повышенных рисков попадают лица с пониженным иммунитетом. Они могут в буквальном смысле быстро «подцепить» вирус от инфицированного полового партнёра. Однако даже с хорошим иммунитетом нельзя исключать вероятности заразиться вирусом через половой контакт или оральным путём.

«Чтобы вовремя взяться за лечение, важно сдавать анализы ежегодно и не дожидаться тревожных симптомов. Просто проводите медицинскую диагностику по умолчанию — ради собственного здоровья», — заключила врач.

