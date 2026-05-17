Онколог объяснил, почему рак всё чаще находят у молодых и какие симптомы нельзя игнорировать

Раньше рак чаще выявляли у пожилых людей, но в последнее время онкологию диагностируют у более молодых пациентов. Об этом рассказал URA.ru врач-онколог, уролог Артём Кельн.

По словам специалиста, это связано не с омоложением, а с улучшением диагностики. Низкодозная КТ заменила флюорографию, колоноскопия позволяет удалять небольшие образования сразу. Добавилась и активность самих людей: граждане после 40 лет начали внимательнее следить за здоровьем.

Самые распространённые формы — у женщин поражение молочной железы, кожи и репродуктивной системы. Среди мужчин на первом месте опухоль предстательной железы, на втором — рак лёгкого.

Самым опасным Кельн назвал новообразование поджелудочной железы. За 2025 год в Тюменской области выявлено 116 таких случаев. «Это один из самых резистентных раков к химиотерапии», — подчеркнул он. Орган скрыт от осмотра, симптомы маскируются под гастриты и колиты. Срок жизни с этим диагнозом в десять раз короче, чем с опухолью простаты.

Врач привёл пример: в Тюмени наблюдается мужчина, который уже 11 лет живет с четвёртой стадией поражения предстательной железы. После хирургии наступила длительная ремиссия, в прошлом году он отметил 75-летие.

Лечение примерно в половине случаев ограничивается операцией. Иногда требуется комбинация: сначала химиотерапия, затем вмешательство и снова лекарства. Арсенал онкологов широк, но после выздоровления необходимо регулярное наблюдение — могут развиться новые очаги.

Диагноз меняет мировоззрение, и задача доктора — помочь человеку принять реальность. Кельн рассказал о 86-летнем пациенте из ХМАО, которому предстояло удаление мочевого пузыря и простаты. Мужчина упал духом, но сын поддержал его словами: «Бать, всё нормально, будем лечить». В итоге хирургическое вмешательство прошло гладко. Специалист напомнил, что поводом для визита к врачу должны стать неумолкаемый кашель дольше трёх месяцев, кровохаркание, резкое похудение и изменение родимых пятен. Защитить себя помогает вакцина от ВПЧ, рекомендованная подросткам до начала половой жизни.

Универсальной таблетки от рака не появится, так как существует более 200 видов злокачественных образований. «Рак — это не приговор, не надо бояться идти к доктору», — заключил онколог.