Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 15:52

Рак мозга у пятилетнего ребёнка нашли спустя четыре года после генной терапии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Beenicebeelove

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Beenicebeelove

У пятилетнего мальчика из США, проходившего генную терапию от редкого наследственного заболевания, спустя четыре года обнаружили опухоль мозга. О случае, который породил дискуссию о безопасности передовых методов, передаёт New England Journal of Medicine.

Ребёнок страдал мукополисахаридозом первого типа — тяжёлым генетическим недугом, без лечения приводящим к ранней смерти. Врачи применили экспериментальный препарат RGX-111, с помощью безвредного вируса доставляющий в клетки здоровую копию повреждённого гена. Терапия дала выраженный положительный эффект, и основная болезнь отступила.

Однако через четыре года медики выявили у мальчика нейроэпителиальную опухоль мозга. Её удалось полностью удалить хирургически. Лабораторный анализ показал, что фрагменты вирусного вектора могли случайно встроиться в участок ДНК, связанный с онкологическим ростом. Прямая причинно-следственная связь между инъекцией и раком пока не доказана.

Специалисты подчёркивают, что подобные осложнения единичны и встречаются крайне редко. Регуляторы США ранее частично ограничивали испытания препаратов этой серии, но часть запретов была снята. Эксперты настаивают, что генная терапия, включая известный препарат «Золгенсма», остаётся безопасной и продолжит применяться.

Мать-одиночка удалила грудь и яичники для профилактики рака, но через 11 лет узнала о третьей стадии
Мать-одиночка удалила грудь и яичники для профилактики рака, но через 11 лет узнала о третьей стадии

Ранее стало известно, что химики Санкт-Петербургского государственного университета создают органические молекулы, способные точечно уничтожать раковые клетки и подсвечивать границы опухоли. Разработка, по замыслу учёных, должна решить проблему низкой селективности стандартных химиопрепаратов. Исследователи из Института химии СПбГУ поставили задачу сделать лекарство, действующее исключительно на злокачественные ткани и не затрагивающее здоровые.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Рак
  • Дети
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar