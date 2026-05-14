14 мая, 14:21

Мать-одиночка удалила грудь и яичники для профилактики рака, но через 11 лет узнала о третьей стадии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eva Corbella

Жительница Великобритании Эйми Найт, которая удалила грудь и яичники для профилактики рака, через несколько лет узнала, что больна. Врачи обнаружили у неё третью стадию онкологии яичников с метастазами в лимфоузлы. О трагическом стечении обстоятельств пишет Daily Mirror.

Мать-одиночка в 2015 году пошла на радикальную операцию из-за наследственной предрасположенности — тесты подтвердили у неё мутацию гена BRCA1, многократно повышающую риски онкологии. Британка в 2000-м году потеряла мать из-за этой болезни. После операции она была уверена, что обезопасила себя, однако спустя 11 лет диагноз всё равно прозвучал.

Найт замечала изменения при мочеиспускании и сильно увеличившийся живот, но списывала недомогания на проблемы с мочевым пузырём. Обследование подтвердило, что у неё развилась 3 стадия. Врачи предположили, что после операций могли остаться микроскопические фрагменты тканей или отдельные клетки, которые со временем трансформировались в злокачественные.

А профилактические вмешательства сделали ранние симптомы болезни практически незаметными. Сейчас пациентка проходит курс химиотерапии и принимает препараты для продления жизни.

Тем временем российские врачи начали вакцинировать онкологических больных по новой методике. Первые пять пациентов уже получили персонализированный пептидный препарат «Онкопепт» от колоректального рака и приступили к лечению. В ближайшее время терапию ожидают ещё 35 человек с той же формой рака.

Анастасия Никонорова
