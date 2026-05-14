Пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника, на очереди ещё 35

Российские врачи приступили к вакцинации онкобольных по новой методике. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила «Известиям», что первые пять пациентов уже получили персонализированный препарат от колоректального рака и начали лечение.

В ближайшее время терапию ожидают ещё 35 пациентов с колоректальным раком (злокачественной опухолью толстой и прямой кишки). Вакцина носит название «Онкопепт» и является пептидной терапевтической. Скворцова выразила надежду, что первые результаты эффективности станут известны в ближайшие месяцы. В случае успеха российская разработка может стать мировым прорывом, сравнимым с вакциной от рака лёгкого.

Колоректальный рак входит в тройку самых распространённых онкозаболеваний в мире. Ранее Минздрав выдал разрешение на клиническое применение российской вакцины от этого типа онкологии. Технология подразумевает индивидуальный подбор пептидов для стимуляции иммунитета конкретного пациента против его собственных раковых клеток. О вакцинации первого пациента препаратом «Онкопепт» стало известно в апреле.