Борьба с раком и продовольственный суверенитет: Учёные конструируют генетический щит России

В Петербурге на базе отделения РАН стартовал четвёртый научный форум «Генетические ресурсы России», где ведущие учёные обсуждают новые подходы к медицине, растениеводству и продовольственной безопасности. Директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Елена Хлёсткина рассказала, что за последние четыре года выведены сорта пшеницы с природной устойчивостью к болезням, которые больше не нуждаются в обработке фунгицидами.

В Петербурге стартовал форум РАН. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Виктор Долженко, заместитель председателя петербургского отделения РАН, подчеркнул, что именно Северная столица является основным хранилищем генетических ресурсов страны. Академик РАН Сергей Куцев привёл впечатляющие результаты генной терапии: лечение спинальной мышечной атрофии, которая раньше в 90% случаев приводила к смерти детей до двух лет, теперь позволяет двухлетним малышам мало чем отличаться от здоровых сверстников.

Коллекция института Вавилова насчитывает 320 тысяч образцов растений со всего мира и считается генетическим щитом продовольственной безопасности России. В рамках форума свои проекты представляют и школьники. Юные селекционеры работали по 15 направлениям, включая выращивание арбузов на Севере и культивирование растений методом in vitro, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».