Учёные нашли способ «выключить» плохой холестерин ещё до его появления

Американские учёные представили принципиально новый подход к терапии семейной гиперхолестеринемии. Метод направлен не на выведение «плохого» холестерина из крови, а на предотвращение его образования в организме. Работу провела команда Медицинского университета Южной Каролины, а результаты были опубликованы в журнале Communications Biology.

Исследование посвящено наследственному заболеванию, при котором печень не справляется с удалением липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. В отличие от статинов, которые усиливают выведение вредных липидов из крови, новая стратегия направлена на блокировку их формирования. Учёные воздействуют на белок аполипопротеин B (апоВ), без которого частицы холестерина не могут собираться.

Эксперименты проводились на «гуманизированных» мышах с пересаженными человеческими клетками печени. В таких моделях удалось подтвердить эффективность предложенного подхода. Метод позволяет обойти ограничения существующих препаратов и может помочь пациентам, у которых стандартная терапия даёт слабый результат.

«Это квинтэссенция персонализированной медицины: мы нашли способ разработать лекарство, работающее именно в человеческой системе», — отметил руководитель исследования Стивен Дункан.

