2 мая, 15:14

Праздник под угрозой: Почему шашлык с водкой может стать убийцей поджелудки

Врачи предупредили об опасности сочетания шашлыка с крепким алкоголем

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Сочетание шашлыка с крепким алкоголем повышает риск острого панкреатита. Такая комбинация может нанести серьёзный удар по поджелудочной железе, рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ врачи.

Редакция телеграм-канала подготовила карточки с продуктами, которые лучше не есть и не пить вместе с мясом на майские праздники. Это поможет не испортить отдых и избежать проблем со здоровьем.

Продукты из теста — хлеб, макароны, сухарики. Такое соседство способно вызвать тяжесть в животе, вздутие и запор. Для переваривания организм использует разные ферменты, и продукты мешают друг другу усваиваться.

Жареный, варёный или приготовленный на углях картофель, а также чипсы. Из-за разных ферментов белок долго не переваривается. Сочетание может привести к болям в животе, тяжести, вздутию и запору.

Сыр. Тяжёлое дуэт сыра и мяса может затруднить пищеварительный процесс, вызвать тяжесть в животе, метеоризм и повысить уровень холестерина.

Салаты с майонезом. Такая комбинация грозит изжогой, тяжестью в животе и вздутием.

Свинина второй год подряд остаётся самым доступным мясом для шашлыка

Ранее в Роскачестве напомнили, что к шашлыку традиционно подают красное вино, но окончательный выбор напитка зависит от ингредиентов блюда. Однако раз сегодня мясо на огне готовят не только из свинины или говядины, но и из рыбы или овощей — в таких случаях лучше подбирать белое вино, особенно если еда приготовлена на гриле или открытом пламени.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Юрий Лысенко
