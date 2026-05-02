Свинина второй год подряд остаётся самым доступным мясом для шашлыка

Свинина второй год сохраняет звание самого бюджетного мяса для шашлыка в крупных российских сетях. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Минимальная цена на свиной шашлык стартует от 250 рублей за килограмм. За год стоимость изменилась в пределах общей инфляции, но продукт не потерял лидерства в своей категории.

На втором месте расположилась курица. Набор бёдер и крыльев цыплёнка-бройлера стоит в магазинах от 260 рублей за кг, а шашлык из его мяса — от 285 рублей. Куриный шашлык подешевел почти на 8% по сравнению с прошлым годом.

Мясо индейки для приготовления на огне в среднем на 10% ниже прошлогодних значений благодаря расширению предложения на рынке. Минимальная стоимость шашлычного набора из индюшатины — от 511 рублей за кг.

Глава АКОРТ отметил, что сети заинтересованы в стабильных ценах на востребованный сезонный товар. Это позволяет покупателям иметь широкий выбор под любой бюджет к началу пикникового сезона.

Сезон шашлыков уже стартовал, но активная фаза покупок впереди. Основной спрос на мясные полуфабрикаты традиционно приходится на майские праздники и сохраняется до конца лета. Прохладная весна и непогода в марте–апреле сдвинули часть покупательской активности на более поздние сроки.

Сети заранее расширили ассортимент: в зависимости от формата магазина представлено до 35 видов шашлыка — весового, упакованного, в разных маринадах, а также до 30 видов колбасок для жарки, до 10 видов купат и бургеров, плюс кебабы. Покупатели выбирают как отдельные позиции, так и наборы из свинины, индейки, курицы, мраморной говядины и миксы.

Сегодня в МЧС РФ напомнили, что региональные и местные власти могут вводить временные запреты на разведение открытого огня, в том числе на жарку шашлыков. За несоблюдение правил гражданам грозят штрафы: до 15 тысяч рублей в обычный период и до 20 тысяч — при действии особого противопожарного режима.