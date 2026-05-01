Не только красное: Как подобрать к шашлыку правильное вино

К шашлыку традиционно подают красное вино, однако выбор зависит от ингредиентов блюда. Об этом сообщила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. По её словам, сегодня шашлык готовят не только из мяса, но и из овощей или рыбы. В таких случаях лучше подбирать белое вино, особенно если блюдо приготовлено на гриле или открытом огне.

Эксперт пояснила, что при выборе напитка важно учитывать насыщенность блюда. Чем плотнее текстура и тяжелее соус, например томатный, тем более кислым должно быть вино, чтобы сбалансировать вкус. Если в рецепте используются яркие специи, подойдут более контрастные и даже сладкие варианты. Это помогает подчеркнуть вкусовые оттенки.

Также Саратцева дала конкретные рекомендации по сочетаниям. К баранине традиционно советуют вина из сорта «саперави», а к свинине — мерло. Среди необычных вариантов она отметила вина оранж. Такой напиток, по её словам, хорошо подойдет к индейке, тогда как к курице лучше выбирать легкие, например органические вина, пишет РИА «Новости».

Напомним, шашлык давно стал одним из символов весны и майских праздников. При этом некоторые россияне решают не выбираться на природу, а пожарить мясо прямо на балконе. Юрист предупреждал, что это грозит штрафом до 50 тысяч рублей.