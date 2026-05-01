Юрист напомнила о штрафах до 50 тысяч рублей за шашлык на балконе

Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности и грозит штрафом от 5 тысяч рублей, а в случае тяжкого вреда здоровью — уголовной ответственностью. Об этом напомнила кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Впереди майские праздники и многие любят жарить шашлыки. Но не многие знают, что за жарку шашлыка на балконе своей квартиры грозят штрафные санкции. Нормативная база для регулирования данного вопроса — Федеральный закон «О пожарной безопасности»», — обращает внимание эксперт в беседе с РИА «Новости».

Леонова пояснила, что законодательство прямо запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, а также оставлять без присмотра свечи, непотушенные сигареты и керосиновые лампы.

«За нарушение требований пожарной безопасности собственники имущества, в частности собственники квартир, где есть балконы, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности», — добавила юрист.

Если пожар не случился и никто не пострадал, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч. Если же огонь повредил чужое имущество или причинил лёгкий вред здоровью, сумма вырастет до 40–50 тысяч рублей.

В самом тяжёлом случае, когда нарушение правил по неосторожности повлекло тяжкий вред здоровью или смерть человека, виновному грозит уголовная ответственность — вплоть до семи лет лишения свободы. Юрист заключила, что избежать штрафов можно только одним способом: внимательно изучить правила пожарной безопасности и неукоснительно их соблюдать.

Ранее юрист Олеся Чернокова предупредила, что жарка шашлыков на балконе может обернуться крупными штрафами. Для ИП предусмотрены штрафы до 60 тыс., для организаций — до 400 тыс. и приостановка деятельности до 30 суток.