Россиянам рекомендуют на месяц отказаться от алкоголя после майских

Чтобы восстановиться после майских праздников, россиянам следует примерно на месяц полностью исключить алкоголь и сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. Такие рекомендации дала гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

По её словам, рацион должен быть сбалансированным: половину тарелки должны составлять овощи, четверть — белок (рыба, мясо, яйца), ещё четверть — сложные углеводы.

«Ужин желательно завершать за три-четыре часа до сна, а также поддерживать достаточный уровень гидратации — около 1,5-2 литров воды в день», — добавила Мельникова в беседе с «Лентой.ру».

По словам гастроэнтеролога, эти простые меры помогут не только сбросить лишний вес, но и наладить работу печени и желудочно-кишечного тракта, которые особенно страдают после длительных выходных с обильной едой и алкоголем. Более того, Мельникова советует не набрасываться на жёсткие диеты, а плавно входить в здоровый ритм, иначе стресс от ограничений может привести к срыву.

