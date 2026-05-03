Синдром утомлённого отдыха: Психолог объяснила, почему в майские праздники мы чувствуем себя хуже, чем до них

Многие россияне выходят на работу после майских праздников с ощущением полного бессилия. С точки зрения клинической психологии и нутрициологии — это не загадка, а результат скрытого бунта нашей биологии против насаждаемых ритуалов. Клинический психолог и нутрициолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров – Нахабино» Ольга Уманова для Life.ru разобрала три ключевые ловушки, которые превращают каникулы в «усталость».

Ловушка № 1. Интоксикация «идеальным отдыхом»

В будничном потоке наше сознание сжато до рамок таймлайна: дом – работа – кровать. В эти дни мозг работает на пике гормонов стресса, поэтому усталость простая, линейная. В майские мы пытаемся резко переключить регистр в режим «тотального счастья». Ольга Уманова Клинический психолог и нутрициолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров – Нахабино»

С точки зрения нейробиологии это выглядит как погоня за дофаминовым фантомом. Человек создаёт в голове рекламный проспект праздника: «Тёплая компания, идеальный шашлык, ни одной ссоры с тёщей и романтика на закате». Реальность же изобилует полутонами, которых рекламный проспект не выдерживает, отмечает эксперт. Мозг, не получив обещанной дозы «идеала», погружается в состояние, которое собеседница Life.ru назвыает нейрохимическим абстинентным синдромом: вы не просто устали — вы переживаете микроломку от рухнувших ожиданий. Это отнимает ресурсов больше, чем квартальный дедлайн.

Ловушка № 2. Метаболический туман и алкогольная гравитация

По словам Умановой, как нутрициолог она видит майскую усталость на клеточном уровне и называет это «синдромом пиршественной комы». Организм не отдыхает, а получает грязную альтернативную работу: в праздники кишечник превращается в склад спиртного, окисленных жиров шашлыка, сахара и клетчатки, что требует аварийного перераспределения кровотока и запускает системное низкоуровневое воспаление.

Особое место эксперт отводит алкоголю — главному диверсанту восстановления. Он создаёт иллюзию расслабления через ГАМК-рецепторы, но в качестве расплаты блокирует фазу глубокого сна, в которую мозг очищается через глимфатическую систему. В результате после девяти часов сна человек просыпается не обнулённым, а в состоянии лёгкой нейроинтоксикации, смешанной с углеводным похмельем. Именно это состояние, тяжёлую голову и ватное тело, уточняет специалист, неверно списывают на обычную лень.

Ловушка № 3. Эмоциональный сквозняк или «одиночество в толпе»

Психолог называет самое тяжёлое испытание длинных выходных тестом на близость. Её терапевтическая практика показывает: люди устают не от других, а от масок, которые вынуждены носить, — четыре дня без перерыва играть роли «хорошего родственника», «души компании» или «заботливого партнёра» истощает ресурс саморегуляции до нуля. Этот дефицит аутентичной тишины работает без скидок: психика, по словам эксперта, не различает входящие задачи босса и пассивную агрессию двоюродной сестры, тратя на них одну и ту же энергию.

Тем, кто после праздников чувствует себя полностью выжатым, психолог советует честно спросить себя, не приходилось ли слишком много и долго «улыбаться через силу». Такая мышечная и эмоциональная работа, предупреждает Уманова, позже выставляет мозгу счёт в виде неврозов и физической астении.

Как получить энергию от длинных выходных

Чтобы долгие выходные вдохнули энергию, а не украли её, врач советует нарушить «праздничный кодекс».

1. Легализуйте бесполезность. Позвольте себе куски времени, свободные от глянцевой картинки и от социализации. Час тупого созерцания облаков или бездумного поедания черешни без компании — это принудительная вентиляция психики. 2. Белково-жировая подушка безопасности. Перед застольем с выпивкой съешьте не горсть чипсов, а что-то плотное: ломтик сала, авокадо, рыбу. Это замедлит всасывание этанола и сгладит гликемический пик. Печень скажет вам спасибо отсутствием утренней бледности и тремора. 3. Техника «тихого утра». Если вы ложитесь в 2 часа ночи, всё равно встаньте в 9–10. Примите контрастный душ, выйдите на солнечный свет на 10 минут (для настройки циркадных ритмов) и выпейте воду с электролитом (лимон + соль), а не кофе.

Нутрициолог обращает внимание на парадокс гедонистической адаптации: уже к третьему-четвёртому дню отдыха порог чувствительности к удовольствию падает, а свободное время начинает восприниматься как пустота. Пытаясь её заполнить, человек смотрит сериалы до ночи, устраивает застолья или уходит в прокрастинацию. В итоге уровень кортизола не снижается, а подскакивает выше обычного, а фаза глубокого сна укорачивается из-за сбитого циркадного ритма.

«Клинически это проявляется как «синдром утомленного отдыха»: ощущение разбитости, сниженный фон настроения, сложности с включением в работу после выходных. Рекомендация одна: сохранять хотя бы минимальный распорядок (подъём ±1 час, завтрак, выход на улицу) и чередовать пассивное ничегонеделание с активными нагрузками, иначе длительный отдых превращается в дисфункциональный стресс», — заключила собеседница Life.ru.