1 мая, 14:00

Назад в СССР: лучшие ретросериалы о любви, тайнах и судьбах на фоне советской эпохи

Если на майские выходные погода вдруг лишит вас шашлыков, не печальтесь! Просто включите телевизор и выберите, что посмотреть. От «Оттепели» до «Чикатило»: Life.ru собрал подборку лучших ретросериалов об эпохе СССР.

Советская эпоха продолжает вдохновлять режиссёров и сценаристов — в ней переплетаются романтика, трагедия, громкие судьбы и скрытые драмы. Life.ru собрал подборку лучших ретросериалов о советском прошлом: от советской романтики до мрачных расследований и мистических историй.

«Оттепель» (2013), режиссёр Валерий Тодоровский

Фото © «Оттепель», режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Алёна Званцова, Дмитрий Константинов, Валерий Тодоровский / Kinopoisk

1961 год. Оператор Виктор Хрусталёв после трагической гибели своего друга-сценариста Костика находит его неутверждённый сценарий и решает снять по нему фильм. На похоронах он знакомится с режиссёром Егором Мячиным, с которым вскоре участвует в съёмках картины «Девушка и бригадир». Параллельно развивается любовная линия: и Виктор, и Егор увлекаются студенткой МГУ Марьяной, которая становится главной актрисой картины.

«Палач» (2014), режиссёр Вячеслав Никифоров

Фото © «Палач», режиссёр Вячеслав Никифоров, сценарист Зоя Дзюбло / Kinopoisk

В 1965 году в Москве убивают 17-летнего парня. Расследование приводит опытного сыщика Ивана Черкасова к событиям времён Великой Отечественной войны и выводит на след женщины-палача Антонины Макаровой. История основана на реальных событиях и связана с военной преступницей Тонькой-пулемётчицей, которая, будучи совсем молодой, служила у немцев и лично расстреливала людей.

«Пищеблок» (2021), режиссёры Святослав Подгаевский, Эдуард Бордуков

Фото © «Пищеблок», режиссёры Святослав Подгаевский, Эдуард Бордуков, сценаристы Александр Талал, Сергей Калужанов и др. / Kinopoisk

1980 год, пионерский лагерь «Буревестник» на Волге. По ночам в лагере загадочно исчезают дети. Они возвращаются, но не такими, как раньше. Вожатые и руководство не придают этому значения, пока в отрядах оживают страшные пионерские легенды про вампиров. И оказывается, что сказки были былью... У сериала есть продолжение в виде второго сезона.

«СССР» (2020), режиссёр Алексей Рудаков

Фото © «СССР», режиссёр Алексей Рудаков, сценаристы Марина Дяченко, Сергей Дяченко / kino-teatr

Весна 1981 года, время брежневского застоя. Четверо друзей возвращаются из армии и начинают новую жизнь. Они называют себя «СССР» по первым буквам своих имен — Сергей, Семён, Самвел и Рома. Путь взросления и дружбы четырёх товарищей на фоне меняющейся страны. Интересно, какие испытания выпали на их судьбу?

«Чикатило» (2020), режиссёр Сарик Андреасян

Фото © «Чикатило», режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Сергей Волков / Kinopoisk

История одного из самых жестоких маньяков в истории СССР — Андрея Чикатило, жертвами которого стали более пятидесяти человек. Более десяти лет «Бешенный зверь» оставался безнаказанным, потому что правоохранители оказались не готовы к серийному убийце подобного масштаба. Поиски длились годы и превратились в напряжённое противостояние между обществом и кровавым маньяком, скрывавшемся среди обычных советских граждан. Но как в итоге его поймали? Сериал частично основан на реальных событиях.

Если майские праздники выдались дождливыми и шашлыки пришлось отложить, не стоит расстраиваться. Иногда лучший отдых — это уютный диван, любимый плед и возможность снова окунуться в атмосферу советской эпохи. Надеемся, наша подборка ретросериалов поможет вам провести время с пользой и удовольствием. Включайте, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь настоящим кино.

BannerImage
