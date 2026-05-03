После шашлыков глаза в кучку: Какие признаки отравления мясом требуют скорую, а не «полежать на диване»

Роспотребнадзор проверил мясную продукцию в российских магазинах и выявил серьёзные нарушения. Почти каждая десятая проба не соответствовала нормам: находили антибиотики, запрещённые ферменты и опасные бактерии. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов разговоре с Life.ru объяснил, что главная угроза — не экзотические токсины, а банальные пищевые инфекции, способные свалить с ног за пару часов.

Основная опасность испорченного мяса — не экзотические токсины, а обычные пищевые инфекции. Речь о сальмонеллёзе, кампилобактериозе, токсикоинфекциях от стафилококка или клостридий. Владимир Неронов Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук

Как понять, что вы отравились

Симптомы проявляются в период от нескольких часов до 1–2 суток после еды. Вот на что стоит обратить внимание:

внезапная тошнота и многократная рвота;

схваткообразные боли и спазмы в животе;

водянистый или жидкий стул, иногда с кровью или слизью;

повышение температуры, озноб, слабость, ломота в мышцах;

признаки обезвоживания — сухость во рту, жажда, редкое и тёмное мочеиспускание, головокружение.

В лёгких случаях пищевое отравление допустимо лечить самостоятельно. Для этого врач советует принять ряд мер.

пить часто и понемногу — воду или растворы для регидратации, чтобы избежать обезвоживания;

временно отказаться от тяжёлой пищи, алкоголя и обезболивающих из группы НПВС;

при необходимости использовать сорбенты строго по инструкции.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Эксперт предупреждает, что есть ситуации, когда домашнее лечение недопустимо. В таких случаях нужно вызывать врача или самостоятельно обратиться к медикам.

диарея с кровью;

симптомы не проходят более трёх суток;

температура выше 38,5–39 °C и не снижается;

рвота мешает пить и удерживать жидкость;

есть признаки выраженного обезвоживания — редкое мочеиспускание, сухой язык, сильная слабость, головокружение при вставании;

заболел ребёнок, пожилой человек, беременная женщина или пациент с хроническими болезнями сердца, почек, иммунной системы.

По словам Неронова, нужна не только симптоматическая помощь. Требуется уточнить диагноз — сдать анализы, при необходимости лечь в стационар и получить инфузионную терапию.

Врачи рекомендуют сохранить подозрительный продукт, если он остался. Также стоит записать, что и когда вы ели. Эта информация поможет и в лечении, и при расследовании возможной вспышки пищевой инфекции.

По результатам проверки Роспотребнадзора мясной продукции, из 195 проб по физико-химическим показателям не прошли 18 (9,2%), а по микробиологии из 324 образцов опасными признали 10 (3,2%). На содержание антибиотиков проверили 171 образец, в двух (1,2%) выявили превышение норм. При этом все 92 пробы по санитарно-химическим показателям соответствовали стандартам. Основные нарушения — неправильное хранение, просрочка и неполная маркировка.

Кстати, в России растёт потребление индейки. Одна из причин — стремительное развитие отечественного индейководства. В прошлом году российские производители выпустили 450 тысяч тонн индейки. Общий объём производства мяса птицы в стране достиг 5,55 млн тонн. Внутреннее потребление индейки составило 420 тысяч тонн — это около трёх килограммов на человека в год.