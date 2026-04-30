Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 02:55

Как объесться шашлыком и не разориться: Секретная формула расчёта продуктов и лайфхаки по заморозке

Рекомендуемая порция на одного человека составляет 300–400 граммов мяса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Майские праздники традиционно связаны с поездками на природу, встречами с друзьями и обильными застольями. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала Life.ru, как снизить стресс и нагрузку на бюджет, чтобы хороший отдых не превратился в финансовую катастрофу.

Первый и ключевой шаг — продуманный список покупок. Лучше разделить его на категории: продукты, напитки, расходные материалы (одноразовая посуда, салфетки) и инвентарь. Это позволит избежать ситуации, когда часть важных вещей забыта, а корзина при этом переполнена лишними позициями. При составлении списка важно учитывать формат отдыха и количество гостей. Чем точнее вы представляете сценарий — пикник, дача или выезд на несколько дней, — тем проще избежать избыточных закупок. Помимо этого, список поможет разделить подготовку между всеми участниками застолья. Так вы сможете оптимизировать все ресурсы сразу — и финансы, и время, и энергию.

Ольга Матвеева

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Габаритные и тяжёлые товары — мангалы, уголь, розжиг, складную мебель — разумно заказывать заранее с доставкой. Это избавляет от необходимости носить тяжести, а за несколько недель до праздников стоимость таких категорий ниже. Ранняя покупка снижает риск дефицита: ближе к майским популярные позиции часто заканчиваются. Часть продуктовой корзины можно сформировать за 1–2 недели до праздников. В первую очередь это касается заморозки и товаров длительного хранения.

«Мясо, птицу или рыбу можно купить заранее и хранить в морозильной камере, не опасаясь за качество. К этой же категории ранних покупок можно отнести соусы, напитки, крупы, соленья, консервы — все товары с длительным сроком годности. Такой подход помогает распределить расходы планомерно и избежать пиковых трат в последние дни. Овощи, зелень, фрукты и хлеб лучше приобретать за 1–2 дня до пикника. При этом обращайте внимание на сезонные товары, которые будут лучше и по качеству, и по стоимости», — объясняет эксперт.

Специалист рекомендует ориентироваться на простую формулу расчёта продуктов на человека: мясо и основные блюда — 300–400 г, овощи и гарниры — 200–300 г, закуски — 150–200 г, безалкогольные напитки — 1–1,5 литра, алкогольные — 0,5–0,7 литра слабоалкогольных или 200–300 мл крепкого алкоголя.

Термосумки и аккумуляторы холода помогут сохранить свежесть мяса, напитков и готовых блюд, особенно если дорога занимает несколько часов. Это снижает риск порчи продуктов и, как следствие, лишних расходов. Шашлыки — это про отдых на природе с ограниченными условиями для готовки. Чем сложнее меню, тем выше вероятность лишних трат и неиспользованных ингредиентов. Оптимально выбирать блюда с пересекающимися продуктами: например, одни и те же овощи можно использовать и для шашлыка, и для салатов, и как гарнир. Это упрощает закупку и делает бюджет более предсказуемым.

Нутрициолог объяснила, сколько шашлыка можно поглотить за раз без вреда здоровью

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar