Нутрициолог объяснила, сколько шашлыка можно поглотить за раз без вреда здоровью

Порция шашлыка для здорового взрослого не должна превышать 200–300 граммов (около пяти средних кусков), а людям с болезнями ЖКТ, почек, подагрой, гипертонией, а также детям до пяти лет от классического шашлыка лучше отказаться. Об этом сообщила «Москве 24» нутрициолог Ольга Ромашина.

Превышение нормы грозит тяжестью, сонливостью и дискомфортом в желудке. При гастрите, язве или панкреатите острые специи и жирное мясо могут спровоцировать приступ. Больным почками и подагрой опасны пурины, гипертоникам — избыток соли и холестерина. Детям до пяти лет тяжёлые волокна мяса не подходят, им можно предложить диетическую птицу. Альтернатива — рыба на гриле (скумбрия, форель, сёмга), сказала Ромашина.

«Тем же, кто предпочитает именно классический шашлык, советую отказаться при мариновании от калорийного майонеза и использовать лимонный сок, луковое пюре или минеральную воду», — отметила эксперт.

При этом на гарнир хорошо пойдут овощи и грибы на углях, поскольку их клетчатка поможет переварить белок. Важно не допускать подгорания мяса — в чёрной корочке образуются канцерогены.

Ранее шеф-повар отмечал, что самый универсальный и востребованный соус к шашлыку — томатный с травами, острым или сладким перцем. Тем, кто не любит острое, для курицы лучше выбрать сливочные заправки или карри. Для говядины эксперт рекомендует соус на базе аджики либо классическую томатную смесь: паста, вода, масло, сахар, соль, уксус, зелень и лук.