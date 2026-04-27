27 апреля, 05:47

Всё зависит от вида мяса: Шеф-повар предложил лучший соус и гарнир для шашлыка

Шеф-повар Емельяненко: Идеальным гарниром для шашлыка являются овощи с огня

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Выбор соуса к шашлыку напрямую зависит от вида мяса: свинина, баранина, курица или говядина диктуют разные вкусовые сочетания, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, телеведущий и блогер Василий Емельяненко. Самый универсальный и популярный вариант, по его словам, — томатный соус с травами, острым или сладким перцем.

Индекс майского пикника вырос: Стало известно, сколько россияне готовы отдать за посиделки с шашлыком
Индекс майского пикника вырос: Стало известно, сколько россияне готовы отдать за посиделки с шашлыком

Для тех, кто не любит остринку, для курицы лучше подойдут сливочные соусы или карри. Для говядины эксперт советует соус на основе аджики либо классическую томатную заправку: паста, вода, масло, сахар, соль, уксус, зелень и лук. Прекрасные варианты получаются и из печёных на огне томатов или баклажанов.

В качестве гарнира к шашлыку шеф-повар рекомендует исключительно овощи с углей: спаржу на решётке, картошку в фольге, кусочки морковки с розмарином, запечённые прямо в мангале. Никаких каш и соте-сковородок — всё, что приготовлено на огне, логичнее всего дополнит мясо.

Шашлык сожжёт ваш дом: Эколог назвал 5 растений, которые устроят пожар у мангала
Шашлык сожжёт ваш дом: Эколог назвал 5 растений, которые устроят пожар у мангала

К слову, тёплый сезон тянет на природу, но шашлыки могут обернуться проблемами с желудком. Гастроэнтеролог напомнила, что главная опасность кроется в неправильном хранении еды на солнце.

