Шашлык сожжёт ваш дом: Эколог назвал 5 растений, которые устроят пожар у мангала

Казалось бы, что может быть безопаснее обычного мангала на даче? Однако неправильно выбранные соседи по участку способны за секунду превратить зону отдыха в пожар. Эколог Илья Рыбальченко назвал Life.ru растения, которые ни в коем случае нельзя сажать рядом с огнём.

«Бояться надо не соседства с мангалом и не вкуса свежежареного мяса. Бояться надо жара. Если рядом растут высокие растения, которые запускают ветки прямо к огню, их лучше отсадить подальше», — заявил эксперт.

На самом деле обычный мангал с углями зелени не враг. Золу из него никто не выносит, поэтому ближайшие деревья и кусты удобряются сами собой. По словам эксперта, клубника и земляника вообще скажут спасибо за такую подкормку. Биологи до сих пор не нашли ни одного растения, которому вредил бы запах шашлыка. Всё ломается, когда вместо мангала разводят полноценный костёр — тут уже плохо всем: и ёлкам, и яблоням, и берёзкам с жасминами.

Однако даже при обычном мангале есть смертельная опасность. В первую очередь — хвойные: ели, сосны, туи, можжевельник. Их смола воспламеняется моментально от любой искры — пожар гарантирован. Во вторую очередь — любые растения с сухими или полыми стеблями: борщевик, сухостой, старые кусты малины. Они работают как фитиль, предупреждает специалист.

Также нужно держать подальше от мангала берёзы со свисающими серёжками и тонкой корой — они вспыхивают как бумага. И ещё один неочевидный враг — плющ и дикий виноград, которые могут тянуться к огню и передать пламя на забор или дом. Жаростойких растений, способных выжить рядом с костром, пока не выведено — их просто нет.

Безопасная дистанция от мангала до любых насаждений — минимум три метра. Зола — полезна, жар и открытое пламя — смертельно опасны для зелени. Если ветки уже нависают над огнём, собеседник Life.ru советует отсадить куст или хотя бы регулярно стричь его.

