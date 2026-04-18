«Флёр полезности» и доступность: В России вырос спрос на один вид мяса

В России продолжает расти потребление индейки. Как рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, одной из причин является стремительное развитие отечественного индейководства.

Отрасль начала формироваться лишь 15 лет назад, но за короткий срок Россия вышла на второе место в мире по объёмам производства, полностью заместив импорт из США и Европы и начав экспортировать мясо в десятки стран.

В прошлом году в стране произвели 450 тысяч тонн индейки при общем выпуске мяса птицы в 5,55 млн тонн. Внутреннее потребление составило 420 тысяч тонн — около трёх килограммов на человека в год.

«Индейка может заменить говядину, цены на которую бьют рекорды во всех крупных странах-производителях. Россия производит не только свежее мясо для розницы, но и много продукции из индейки — термически обработанной и сырокопчёной», — отметил Юшин в разговоре с URA.RU.

По его словам, у индейки есть «флёр полезности», и при благоприятной экономической ситуации потребление может вырасти до 4–4,5 килограмма на человека в год. По итогам 2024 года РФ в мировом рейтинге уступала только США.

Ранее в Финансового университете при Правительстве РФ прогнозировали, что в апреле на российском продовольственном рынке ожидается разнонаправленная ценовая динамика: овощи подешевеют благодаря сезонному фактору, тогда как другие категории могут прибавить в стоимости. Основное влияние на ситуацию оказывают спрос, логистика и производственные издержки.