Что делать при переедании на майских: 5 техник, как помочь желудку во время застолий

Майские праздники традиционно сопровождаются обильными застольями, шашлыками, салатами и алкоголем. Даже если вы старались есть умеренно, после нескольких дней такого питания многие ощущают тяжесть, вздутие и общий дискомфорт в желудке. Врачи-гастроэнтерологи напоминают: организму в такие моменты нужна мягкая поддержка, а не жёсткие диеты. К счастью, справиться с последствиями переедания можно простыми и доступными способами. Вот что действительно помогает.

Пейте минеральную воду небольшими глотками

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shift Drive

Негазированная или слабогазированная минеральная вода комнатной температуры — одно из самых эффективных средств при тяжести в желудке. Она помогает разбавить концентрированную пищу, снижает кислотность и запускает перистальтику. Пить нужно медленно, по 1–2 глотка каждые 10–15 минут. Холодную воду и большие объёмы за раз лучше исключить.

Заварите себе чаю, серьёзно

Переели шашлыка и теперь мучаетесь от тяжести? Чашка тёплого чёрного или зелёного чая, а также мятный или ромашковый чай отлично стимулируют пищеварение. Мята особенно полезна — она снимает спазмы и уменьшает ощущение переполненности желудка. Но важно сделать себе эти напитки без сахара и сладких добавок, так как они могут только усугубить ситуацию.

Прогуляйтесь после плотных шашлыков

Переел шашлыка на майские: как помочь желудку и что делать? Техники без лекарств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / avtk

После плотного обеда не стоит сразу ложиться на диван. Лучше выйти на неспешную прогулку на 20–40 минут. Даже обычная ходьба на свежем воздухе значительно улучшает моторику кишечника и помогает пище быстрее продвигаться. Некоторые отмечают, что лёгкие танцы или простые упражнения под музыку тоже хорошо работают.

После застолья сделайте разгрузочный день

Как правильно устроить разгрузочный день после пира горой в майские праздники? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Наелись «от пуза» и думаете, как помочь желудку? На следующий день после обильного застолья сделайте рацион максимально лёгким: овсяная или рисовая каша на воде, овощные супы-пюре, отварная куриная грудка, запечённые овощи. Полноценный ночной сон тоже играет большую роль. Ведь именно во сне организм активно восстанавливается. При сильном дискомфорте можно устроить один разгрузочный день на кефире, рисе или овощных бульонах. Но не голодать, а просто есть меньше!

Безрецептурные средства: как помочь желудку лекарствами

Если тяжесть, вздутие или чувство переполненности сохраняются, можно подключить безрецептурные препараты, которые помогут пищеварительной системе справиться с нагрузкой. Ферменты («Мезим», «Креон», «Панкреатин», «Фестал») — самые популярные средства при переедании жирной и тяжёлой пищи. Они содержат пищеварительные ферменты и помогают быстрее расщепить белки, жиры и углеводы. Особенно хорошо работают после шашлыков, жирного мяса и обильных салатов.

Сорбенты («Смекта», «Энтеросгель», активированный уголь) — помогают при ощущении вздутия, газообразования и тяжести. Они «связывают» излишки и токсины, образовавшиеся в процессе переваривания большого количества пищи. Средства от вздутия («Эспумизан», «Боботик») — быстро снимают неприятное ощущение распирания и газы.

Важно помнить: лекарства должны быть именно вспомогательным средством, а не основным способом решения проблемы. Принимайте их строго по инструкции, не превышая рекомендованную дозировку. Если у вас есть хронические заболевания желудка или кишечника, перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Профилактика переедания

Лайфхаки, как на шашлыках не переесть и не испортить желудок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / panadda design

Лучший способ избежать тяжести в желудке и других неприятных последствий майских праздников — это не бороться с перееданием, а заранее его предотвратить. По словам гастроэнтерологов, достаточно выработать несколько полезных привычек, которые помогут наслаждаться вкусной едой без ущерба для самочувствия.

Чтобы праздники оставили только приятные воспоминания и лёгкость в теле, специалисты рекомендуют придерживаться следующих простых правил: Ешьте медленно и небольшими порциями. На праздничном столе старайтесь класть себе еду в небольшом количестве. Желудку требуется около 15–20 минут, чтобы понять, что он уже сыт. Если есть быстро, легко «перескочить» эту границу.

Пейте воду в течение всего дня, а не только во время еды. Достаточное количество жидкости помогает пищеварению и снижает риск переедания. Часто мы путаем чувство голода с жаждой, поэтому стакан воды перед едой может значительно уменьшить аппетит.

Старайтесь не смешивать большое количество жирной пищи с алкоголем. Жирное мясо, майонезные салаты и алкоголь — очень тяжёлое сочетание для печени и поджелудочной железы. Если пьёте, лучше выбирать более лёгкие закуски и не налегать на шашлыки.

Используйте маленькие тарелки. Этот психологический приём работает безотказно. На небольшой тарелке порция выглядит больше, и мозг быстрее получает сигнал о насыщении.

Останавливайтесь, когда появляется чувство сытости, а не когда тарелка пуста. Не стоит доедать «из вежливости» или «чтобы не пропадало». Прислушивайтесь к своему организму — он лучше знает, когда уже достаточно.

Соблюдение этих рекомендаций не требует жёстких ограничений, но заметно снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает сохранить хорошее самочувствие даже после нескольких дней праздничных застолий. Важно: если после переедания появились сильные боли в животе, неоднократная рвота, высокая температура или неприятные симптомы не проходят в течение 1–2 дней — не занимайтесь самолечением. В таких случаях обязательно обратитесь к врачу.

Майские праздники — это в первую очередь время отдыха, встреч с близкими и удовольствия. Не стоит превращать их в испытание для желудка. Если после застолья вы чувствуете дискомфорт, то дайте организму мягкую поддержку, а в следующий раз всего лишь примените несколько простых правил, о которых мы рассказали.