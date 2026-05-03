Компенсации и повышенный оклад. Какие выплаты положены за работу в майские праздники и как их получить

На майские праздники многим россиянам приходится работать. Кто-то трудится по обычному графику, а кого-то экстренно вызывают на работу, и приходится прерывать отдых. Какие положены выплаты за работу в выходные при разных условиях труда и как их получить? 2 мая, 21:20 Юрист рассказала, как получить компенсацию, если пришлось работать в праздники.

Как получить дополнительные выплаты за работу на майские праздники

Работа в майские праздники оплачивается не меньше чем в двойном размере. Это требование закреплено в Трудовом кодексе. На этот момент обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

— Работодатель должен оплатить в двойном размере все рабочие часы, которые пришлись на праздничные и выходные дни. Есть нюанс для посменной работы. Например, праздничный день выпадает на часть смены. Тогда в повышенном размере оплачивают только фактически отработанные часы в этот день, — пояснила Елена Кузнецова.

Когда работу в праздники не оплатят

У двойной оплаты есть альтернатива. Работодатель может предложить сотруднику отдохнуть в другой день, то есть дать выходной. Тогда работу в праздник оплатят в одинарном размере, а в любой рабочий день сотрудник возьмёт себе выходной.

— Важно учесть, что выбор остаётся именно за сотрудником, а не за работодателем. Сотрудник может выбрать форму компенсации: или двойная оплата, или дополнительный выходной, — пояснила Елена Кузнецова.

Тут стоит отметить, что все взаимоотношения с работодателем нужно подтверждать документально. Если человек решил, что ему лучше взять дополнительный выходной, то он должен написать соответствующее заявление в произвольной форме. На основании заявления работодатель подписывает приказ о предоставлении дополнительного дня отдыха.

Чтобы привлечь сотрудника к работе в праздники, нужно письменное согласие работника и издание соответствующего приказа. Просто так вызвать человека на работу в выходной нельзя. Если, конечно, речь не идёт о специалистах экстренных служб и чрезвычайных ситуациях.

— Бывает, что работодатель отказывается оплатить работу в праздничные дни в повышенном размере. Тогда сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева