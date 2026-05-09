Учёные нашли способ повысить эффективность иммунотерапии при раке кишечника

Иммунотерапия считается одним из главных достижений современной онкологии, однако при колоректальном раке она часто даёт слабый результат, пишет EurekAlert. Новое исследование помогло выяснить, почему лечение нередко перестаёт работать.

Специалисты из Медицинской школы Икана в США пришли к выводу, что одной активации Т-клеток недостаточно для победы над опухолью. Для успешной атаки требуется согласованная работа нескольких элементов иммунной системы.

Особое внимание исследователи уделили миелоидным клеткам, включая макрофаги. Выяснилось, что часть таких клеток не борется с заболеванием, а, наоборот, подавляет защитные механизмы организма и помогает новообразованию выживать.

После изучения этого процесса учёные создали комбинированную схему лечения. Она одновременно воздействует на нарушения в работе Т-клеток и на среду, окружающую опухоль. Во время экспериментов новая терапия показала высокую эффективность. В модели колоректального рака удалось добиться полного уничтожения злокачественных клеток.

Даже при устойчивых к лечению формах заболевания результат оказался впечатляющим — эффективность достигла 70%. Кроме того, после устранения опухоли иммунная система формировала память. Это может означать появление долгосрочной защиты и снижение риска повторного развития болезни.

Сейчас исследователи продолжают дополнительные испытания, однако уже считают, что их работа способна серьёзно изменить подход к лечению колоректального рака.

