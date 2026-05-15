Российские учёные разрабатывают «волшебную пулю» для точечного лечения рака

Петербургские химики разрабатывают технологию, которая позволит онкологам видеть границы злокачественной опухоли. Учёные Института химии СПбГУ создают органические молекулы, способные проникать в раковые клетки и убивать их с высокой точностью, минуя здоровые.

Стандартные препараты обладают низкой селективностью и вызывают серьёзные побочные эффекты, задача исследователей — сделать «волшебную пулю», которая селективно действует на опухолевые клетки, сохраняя здоровые ткани.

Учёные СПбГУ разрабатывают технологию точечного лечения рака. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

В перспективе болезнь можно будет перевести в контролируемое русло, и человек с опухолью будет лишь пить таблетки. Лекарственные молекулы, которые синтезируют в СПбГУ, люминесцируют и меняют цвет в зависимости от среды, это позволяет отслеживать их распределение в организме ещё до масштабных исследований. Подсветку можно использовать даже при хирургическом удалении опухоли, чтобы точно понять, где заканчиваются больные клетки и начинаются здоровые.

Оригинальность подхода в том, что органические составляющие молекулы «выращивают» на металлическом ядре (иридии), который и даёт свечение. Испытания в пробирках и на грызунах подтверждают, что подход многообещающий, но впереди ещё многоступенчатые испытания, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее петербургские учёные нашли способ уничтожать «спящие» клетки рака, которые выживают после химиотерапии и дают метастазы. Исследователи изменили схему применения двух известных препаратов.