Российские учёные разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Учёные из России предложили новый метод обнаружения и терапии глиомы головного мозга. О разработке рассказали РИА «Новости» в Министерстве науки и высшего образования.

Для поиска новообразования специалисты применили радиоактивные аптамеры. При внутривенном введении они притягивались к пораженным тканям, четко локализуясь внутри и специфически подсвечивая их во время ПЭТ/КТ.

Сам подход к лечению предполагает адресную доставку лекарств. Аптамеры связали с уже известными противоопухолевыми молекулами, чтобы те попадали исключительно в клетки новообразования.

Помимо этого, исследователи нашли несколько веществ, которые делают злокачественные ткани более чувствительными к облучению. Одновременно они мешают патологическому процессу распространяться на здоровые участки, что способно продлить жизнь и уменьшить риск возврата болезни.

Ещё одним направлением стало перепрограммирование опухолевых клеток. Как пояснила профессор РАН Галина Павлова, используется коктейль GQ comby. Он воздействует на патогенные элементы и превращает их в неопасные и неделящиеся структуры мозга.

Работа проводилась консорциумом из специалистов Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и МГУ имени Ломоносова. В министерстве уточнили, что препараты уже доказали свою эффективность, сейчас они проходят патентование и готовятся к доклиническим испытаниям.