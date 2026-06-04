Глава ФМБА объяснила главный принцип действия персонализированной вакцины от рака
Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака обучает иммунитет уничтожать опухоль
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Новая персонализированная вакцина от рака учит иммунную систему уничтожать только злокачественные клетки, не повреждая здоровые. Об этом в интервью RT рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.
Новая персонализированная вакцина от рака учит иммунную систему уничтожать только злокачественные клетки. Видео © RT
«Именно потому что фактически мы определяем маркеры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться», — подчеркнула Скворцова.
Эти пептиды вводятся в организм, а иммунитет, распознавая их, уничтожает те клетки, на оболочках которых присутствуют идентичные пептиды, заключила она.
Ранее западные издания рассказывали об экспериментальном препарате, который продемонстрировал впечатляющие результаты в борьбе с видами рака, не поддающимися другим методам терапии. У некоторых пациентов новообразования полностью исчезали спустя несколько недель после инъекции. Лекарство атакует опухоль по трём направлениям сразу, перекрывая два ключевых рецептора.
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