Глава ФМБА объяснила главный принцип действия персонализированной вакцины от рака

Новая персонализированная вакцина от рака учит иммунную систему уничтожать только злокачественные клетки, не повреждая здоровые. Об этом в интервью RT рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Новая персонализированная вакцина от рака учит иммунную систему уничтожать только злокачественные клетки. Видео © RT

«Именно потому что фактически мы определяем маркеры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться», — подчеркнула Скворцова.

Эти пептиды вводятся в организм, а иммунитет, распознавая их, уничтожает те клетки, на оболочках которых присутствуют идентичные пептиды, заключила она.

Ранее западные издания рассказывали об экспериментальном препарате, который продемонстрировал впечатляющие результаты в борьбе с видами рака, не поддающимися другим методам терапии. У некоторых пациентов новообразования полностью исчезали спустя несколько недель после инъекции. Лекарство атакует опухоль по трём направлениям сразу, перекрывая два ключевых рецептора.