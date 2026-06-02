У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша нашли рак

Рекордсмен сборной Шотландии и легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш проходит лечение после диагностированного онкологического заболевания. О диагнозе сообщила пресс-служба английского клуба.

«Наша любовь и поддержка с вами, сэр Кенни», — говорится в сообщении.

Далглишу 75 лет. За карьеру он выступал за «Селтик» и «Ливерпуль», с которым шесть раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Со шотландским клубом футболист также по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке страны.

Позже Далглиш работал тренером. Под его руководством «Ливерпуль» трижды выиграл чемпионат Англии, а «Блэкберн» в сезоне-1994/95 взял последний на данный момент титул в национальном первенстве.

