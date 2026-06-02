ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 13:35

У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша нашли рак

Обложка © Getty Images / Phil Inglis

Обложка © Getty Images / Phil Inglis

Рекордсмен сборной Шотландии и легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш проходит лечение после диагностированного онкологического заболевания. О диагнозе сообщила пресс-служба английского клуба.

«Наша любовь и поддержка с вами, сэр Кенни», — говорится в сообщении.

Далглишу 75 лет. За карьеру он выступал за «Селтик» и «Ливерпуль», с которым шесть раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Со шотландским клубом футболист также по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке страны.

Позже Далглиш работал тренером. Под его руководством «Ливерпуль» трижды выиграл чемпионат Англии, а «Блэкберн» в сезоне-1994/95 взял последний на данный момент титул в национальном первенстве.

Мексика усилила меры безопасности к чемпионату мира по футболу
Мексика усилила меры безопасности к чемпионату мира по футболу

Ранее Life.ru сообщал, что бывший защитник сборной Греции Мариос Иконому ушёл из жизни в возрасте 33 лет из-за серьёзных травм после ДТП. Он попал в аварию на мотоцикле. На центральной улице города Янина на северо-западе Греции он столкнулся с грузовым автомобилем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar