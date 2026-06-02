Экс-футболист сборной Греции Мариос Иконому умер в 33 года после ДТП

Бывший защитник сборной Греции Мариос Иконому ушёл из жизни в возрасте 33 лет из-за серьёзных травм после ДТП. Он пролежал несколько дней в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщила газета Kathimerini.

Иконому попал в аварию на мотоцикле. На центральной улице города Янина на северо-западе Греции он столкнулся с грузовым автомобилем. После удара футболиста доставили в больницу, но спасти его не удалось.

УЕФА выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

«Иконому провёл шесть матчей за Грецию и имел выдающуюся карьеру в Италии <...>. Он также участвовал в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА», — указано в сообщении союза в соцсети X.

Иконому защищал цвета национальной сборной Греции с 2016 по 2018 год. На его счету шесть матчей за команду. На клубном уровне защитник прославился выступлениями в итальянской серии А и других европейских чемпионатах. В его послужном списке — «Болонья», «Сампдория», «Кальяри», СПАЛ, «Бари», а также греческий АЕК и датский «Копенгаген».

Ранее на 75-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Синицын. Болельщики знали его как «голос снукера» в России. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне разрыва аорты. Комментатор умер в больнице в Германии.