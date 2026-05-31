Умер спортивный комментатор Владимир Синицын, «голос снукера» в России
Владимир Синицын. Обложка © Энциклопедия Руни
На 75-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Владимир Синицын, которого болельщики называли «голосом снукера» в России. По данным Telegram-канал SHOT, причиной смерти стала остановка сердца на фоне разрыва аорты — он умер в больнице в Германии.
Трагедия произошла внезапно: Синицын находился в гостях у друзей, вместе с которыми играл в бильярд. Прямо во время партии ему стало плохо, его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Последние годы комментатор постоянно жил в Латвии — в Ригу он перебрался в 2022 году после закрытия российского подразделения телеканала Eurosport.
Поклонники спорта знали и ценили Синицына за его неповторимый стиль комментариев на международных турнирах, также он работал судьёй и владел собственным бильярдным клубом в столице Латвии.
