
31 мая, 16:18

Умер спортивный комментатор Владимир Синицын, «голос снукера» в России

Владимир Синицын. Обложка © Энциклопедия Руни

На 75-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Владимир Синицын, которого болельщики называли «голосом снукера» в России. По данным Telegram-канал SHOT, причиной смерти стала остановка сердца на фоне разрыва аорты — он умер в больнице в Германии.

Трагедия произошла внезапно: Синицын находился в гостях у друзей, вместе с которыми играл в бильярд. Прямо во время партии ему стало плохо, его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Последние годы комментатор постоянно жил в Латвии — в Ригу он перебрался в 2022 году после закрытия российского подразделения телеканала Eurosport.

Поклонники спорта знали и ценили Синицына за его неповторимый стиль комментариев на международных турнирах, также он работал судьёй и владел собственным бильярдным клубом в столице Латвии.

Ранее сообщалось, что французский социолог и философ Эдгар Морен умер в возрасте 104 лет — в субботу во Франции и за её пределами начали поступать многочисленные отклики, посвящённые его жизни и научному наследию. Супруга отметила, что до последних дней Эдгар Морен оставался неравнодушным к миру, людям и главным проблемам человечества.

Анастасия Никонорова
