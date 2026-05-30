Оскароносный монтажёр «Звёздных войн» Марсия Лукас умерла на 81-м году жизни

На 81-м году жизни не стало Марсии Лукас — монтажёра, получившего «Оскар» за работу над первой частью «Звёздных войн», и экс-супруги Джорджа Лукаса. Об этом сообщает TMZ.

Как пояснили представители семьи, Лукас тихо скончалась в собственном доме в калифорнийском Ранчо-Мираж 27 мая. Родные были рядом до последнего момента. По данным журналистов, причиной смерти стал метастатический рак.

С Джорджем Лукасом, создателем «Звёздных войн», Марсия прожила в браке с 1969 по 1983 год. Именно её работу над оригинальной трилогией киносаги до сих пор считают эталонной. В 1978 году за монтаж первого фильма франшизы Лукас вручили статуэтку Американской киноакадемии.